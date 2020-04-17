Общественного транспорта на тульских улицах станет меньше
Из-за эпидемии коронавируса сократят количество пассажирского транспорта
Общественного транспорта на тульских улицах станет меньшеФото: Алексей ФОКИН
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В будние дни число автобусов, троллейбусов и трамваев сократят на 62%, а в выходные – на 51%.
Так, с 17 апреля количество работающего транспорта на улицах города с 10:00 до 16:00, а также с 20:00 до 21:00 сокращено с учетом возможности соблюдения социальной дистанции. В так называемые часы-пик - с 05:30 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 – расписание движения останется без изменений.
ИСТОЧНИК KP.RU