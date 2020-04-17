В Туле проконтролируют, как жители соблюдают запрет на посещение храмов и кладбищ

17 Апр 2020 2020-04-17T09:31:44+03:00

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В Туле проконтролируют, как жители соблюдают ограничительные меры, введенные в регионе. Об этом шла речь на заседании городского штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

В настоящее время запрещено посещение кладбищ. Нельзя находиться и в храмах: проводить священнослужения в них будут без участия прихожан. Также не будет освящения пасхальной снеди в помещениях и на территории храмов.

18 и 19 апреля будет организовано дежурство для контроля за соблюдением действующих ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU