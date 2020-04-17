17 Апр 2020 2020-04-17T09:19:32+03:00

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В Тульской области закрылось отделение №3 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области. Оно располагалось в административном здании на 192 км. а/д М-2 "Крым".

Госуслуги по регистрации автомобилей, мотоциклов и прицепов к ним, приему квалификационных экзаменов и выдаче (замене) водительских удостоверений, выдаче (продлению ДОПОГ), можно получить только через Портал государственных услуг или в других отделениях МРЭО.

Получить оставленные на хранение в отделении №3 знаки, можно в отделении № 1.

ИСТОЧНИК KP.RU