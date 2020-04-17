2020-04-17T09:13:26+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской области рассматривается введение электронных пропусков для передвижения по региону

Новая мера по ужесточению режима препятствования распространения коронавирусной инфекции коснется не только приезжих
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области рассматривается введение электронных пропусков для передвижения по регионуВ Тульской области рассматривается введение электронных пропусков для передвижения по регионуФото: Алексей ФОКИН
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Областному правительству поручено проработать техническую готовность к введению электронных пропусков на случай ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.

А с 8 утра 17 апреля начало действовать обязательное требование к самоизоляции для въезжающих на территорию области. На полицейских постах будут вести учет граждан, въезжающих в регион. В случае необходимости, количество постов будет увеличено.

Также приезжающие должны будут сообщить о своем прибытии и месте пребывания по телефону: 8-800-200-71-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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