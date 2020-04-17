В Тульской области рассматривается введение электронных пропусков для передвижения по региону
Новая мера по ужесточению режима препятствования распространения коронавирусной инфекции коснется не только приезжих
В Тульской области рассматривается введение электронных пропусков для передвижения по регионуФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
Областному правительству поручено проработать техническую готовность к введению электронных пропусков на случай ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.
А с 8 утра 17 апреля начало действовать обязательное требование к самоизоляции для въезжающих на территорию области. На полицейских постах будут вести учет граждан, въезжающих в регион. В случае необходимости, количество постов будет увеличено.
Также приезжающие должны будут сообщить о своем прибытии и месте пребывания по телефону: 8-800-200-71-02.
ИСТОЧНИК KP.RU