17 Апр 2020 2020-04-17T09:13:26+03:00

В Тульской области рассматривается введение электронных пропусков для передвижения по региону Фото: Алексей ФОКИН

Новая мера по ужесточению режима препятствования распространения коронавирусной инфекции коснется не только приезжих

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Областному правительству поручено проработать техническую готовность к введению электронных пропусков на случай ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.

А с 8 утра 17 апреля начало действовать обязательное требование к самоизоляции для въезжающих на территорию области. На полицейских постах будут вести учет граждан, въезжающих в регион. В случае необходимости, количество постов будет увеличено.

Также приезжающие должны будут сообщить о своем прибытии и месте пребывания по телефону: 8-800-200-71-02.

ИСТОЧНИК KP.RU