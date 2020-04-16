В Тульской области задержали двух наркодилеров

16 Апр 2020 2020-04-16T17:42:52+03:00

Один из подозреваемых пытался сломать свой телефон при задержании

Изменить размер текста: A A

В Киреевском районе полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в причастности к незаконному обороту наркотиков.

При понятых во время проведения личного досмотра и досмотра автомобиля, на котором передвигались мужчины, обнаружены и изъяты свёртки.

В них, согласно заключению экспертизы экспертно, находились «соль» массой 0,91 г и амфетамин массой 7,05 г.

Во время задержания мужчины оказали сопротивление. А один из подозреваемых пытался сломать свой телефон, чтобы скрыть хранящуюся в нем информацию о наркообороте.

Ранее судимые 27-летний мужчина и его 26-летний подельник доставлены в отдел полиции для разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU