В Тульской области задержали двух наркодилеров
В Киреевском районе полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в причастности к незаконному обороту наркотиков.
При понятых во время проведения личного досмотра и досмотра автомобиля, на котором передвигались мужчины, обнаружены и изъяты свёртки.
В них, согласно заключению экспертизы экспертно, находились «соль» массой 0,91 г и амфетамин массой 7,05 г.
Во время задержания мужчины оказали сопротивление. А один из подозреваемых пытался сломать свой телефон, чтобы скрыть хранящуюся в нем информацию о наркообороте.
Ранее судимые 27-летний мужчина и его 26-летний подельник доставлены в отдел полиции для разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU