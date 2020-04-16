Три легковых такси ездили по Туле с техническими неисправностями
Водители автомобилей осуществляли нелегальную коммерческую деятельность
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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15 апреля сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Туле и Ространснадзора выявили три легковых такси с нарушениями.
Водители автомобилей осуществляли нелегальную коммерческую деятельность по перевозке пассажиров на территории города без лицензии, а также с техническими неисправностями.
В отношении водителей составлены административные материалы. Машины помещены на специализированную стоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU