Три легковых такси ездили по Туле с техническими неисправностями

16 Апр 2020 2020-04-16T17:35:36+03:00

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15 апреля сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Туле и Ространснадзора выявили три легковых такси с нарушениями.

Водители автомобилей осуществляли нелегальную коммерческую деятельность по перевозке пассажиров на территории города без лицензии, а также с техническими неисправностями.

В отношении водителей составлены административные материалы. Машины помещены на специализированную стоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU