16 Апр 2020 2020-04-16T17:08:45+03:00

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В Туле ежедневно дезинфицируют более 320 автобусов. Санитарную обработку городского общественного пассажирского транспорта проводят одновременно двумя машинами, предоставленными спасателями. Она ведется на четырех конечных остановвках - «Обл.больница», «ул. М. Гончары», «ул. Ген. Маргелова», «Завод торгового оборудования».

Дополнительно проводят усиленную аэрозольную и механическую дезинфекцию транспорта как перед выходом на маршрут, так и после высадки пассажиров на конечных остановках.

ИСТОЧНИК KP.RU