Руководитель тульской компании скрыл от налоговой более 21 млн рублей

16 Апр 2020 2020-04-16T17:04:44+03:00

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Руководителя ООО ПК «Металлист» обвиняют в сокрытии денежных средств организации. Предприятие задолжало по налогам свыше 21 млн рублей.

Осознавая, что при поступлении денег на заблокированные расчетные счета, они будут списаны, руководитель направил контрагентам письменные распоряжения о перечислении денег за предоставленные услуги на счета третьих лиц.

Полученные деньги он расходовал на хозяйственные нужды предприятия. Причиненный преступлением ущерб - свыше 21 млн рублей - возмещен в полном объеме.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU