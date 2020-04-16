Руководитель тульской компании скрыл от налоговой более 21 млн рублей
Руководителя ООО ПК «Металлист» обвиняют в сокрытии денежных средств организации. Предприятие задолжало по налогам свыше 21 млн рублей.
Осознавая, что при поступлении денег на заблокированные расчетные счета, они будут списаны, руководитель направил контрагентам письменные распоряжения о перечислении денег за предоставленные услуги на счета третьих лиц.
Полученные деньги он расходовал на хозяйственные нужды предприятия. Причиненный преступлением ущерб - свыше 21 млн рублей - возмещен в полном объеме.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU