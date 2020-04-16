Щекинский филиал стоматологической поликлиники закрыли на карантин из-за коронавируса

16 Апр 2020 2020-04-16T17:24:07+03:00

У одного из сотрудников выявили COVID-19

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Щекинский филиал Тульской областной стоматологической поликлиники временно закрыт на карантин. У одного из сотрудников выявили коронавирус. Работа отделения приостановлена до 29 апреля. Здесь дезинфицируют помещения.

У сотрудников, контактировавших с заболевшей, взяли анализы на COVID-19. До получения результатов они изолированы на дому. Определен список пациентов, контактировавших с заболевшей, у них также возьмут анализы на коронавирус.

Взрослые жители Щекина при острых состояниях могут получить помощь в структурных подразделениях Тульской областной стоматологической поликлиники на ул. Токарева, 70а, Морозова 2а, Кутузова, 35а.

Дети — в детской стоматологической поликлинике №1 г. Тулы (ул. Болдина, 110).

ИСТОЧНИК KP.RU