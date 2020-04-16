2020-04-16T16:56:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Обязательная самоизоляция для приезжающих в Тульскую область: где будут расположены посты полиции

Полицейские будут контролировать въезд в регион
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: материалы пресс-службФото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

С 08.00 17 апреля 2020 года в круглосуточном режиме в Тульской области организовано функционирование постов на автомобильных дорогах федерального значения. Полицейские будут контролировать въезд в регион. Напомним, с этого дня все прибывшие в Тульскую область должны самоизолироваться.

Посты будут организованы в следующих местах:

- 113 км автодороги М-2 «Крым» (старое направление) – транспортная развязка;

- 120 км автомагистрали М-2 «Крым» - транспортная развязка;

- 125 км автодороги «Егорьевск-Коломна-Кашира-Ненашево» - площадка в н.п. Богословское;

- 135 км автодороги М-4 «Дон» - транспортная развязка;

- 14 км автодороги «Венев-Серебрянные Пруды» - площадка на перекрестке;

- 199 км автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» - площадка в н.п. Гремячее (граница с Рязанской областью);

- 71 км автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» - площадка на перекрестке в н.п. Першино (граница с Калужской областью).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области задержали двух наркодилеров
Три легковых такси ездили по Туле с техническими неисправностями
В Туле ежедневно дезинфицируют более 320 автобусов
Руководитель тульской компании скрыл от налоговой более 21 млн рублей
Щекинский филиал стоматологической поликлиники закрыли на карантин из-за коронавируса
Обязательная самоизоляция для приезжающих в Тульскую область: где будут расположены посты полиции
В Тульской области подростки угнали автомобиль и спустили его в пруд
В Тульской области из-за коронавируса 10 человек находятся на кислородной поддержке
В Тульской области коронавирус не добрался только до шести районов
Виктор Кузнецов возглавил главное управление по Советскому округу
В Тульской области «ВАЗ 211340» опрокинулся в кювет
Что смотрят те, кто остался дома — новый рейтинг от видеосервиса Wink
В Тульской области «ВАЗ 21083» вылетел в кювет: водитель погиб
Тимати даст эксклюзивный живой концерт в видеосервисе Wink 17 апреля
В Тульской области разрешили работать продовольственным киоскам
В Тульской области на поджигателя дома завели уголовное дело
В Тульской области обнаружили почти 180 боеприпасов времен Великой Отечественной войны
Погода в Туле 16 апреля: облачно, дождь и + 7 градусов
В тульском экзотариуме появились цейлонская куфия и желтые пеструшки
Тульской области выделят почти 140 млн рублей на стимулирующие выплаты медработникам