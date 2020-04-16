Обязательная самоизоляция для приезжающих в Тульскую область: где будут расположены посты полиции

16 Апр 2020 2020-04-16T16:56:31+03:00

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С 08.00 17 апреля 2020 года в круглосуточном режиме в Тульской области организовано функционирование постов на автомобильных дорогах федерального значения. Полицейские будут контролировать въезд в регион. Напомним, с этого дня все прибывшие в Тульскую область должны самоизолироваться.

Посты будут организованы в следующих местах:

- 113 км автодороги М-2 «Крым» (старое направление) – транспортная развязка;

- 120 км автомагистрали М-2 «Крым» - транспортная развязка;

- 125 км автодороги «Егорьевск-Коломна-Кашира-Ненашево» - площадка в н.п. Богословское;

- 135 км автодороги М-4 «Дон» - транспортная развязка;

- 14 км автодороги «Венев-Серебрянные Пруды» - площадка на перекрестке;

- 199 км автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» - площадка в н.п. Гремячее (граница с Рязанской областью);

- 71 км автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» - площадка на перекрестке в н.п. Першино (граница с Калужской областью).

ИСТОЧНИК KP.RU