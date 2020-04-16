Обязательная самоизоляция для приезжающих в Тульскую область: где будут расположены посты полиции
С 08.00 17 апреля 2020 года в круглосуточном режиме в Тульской области организовано функционирование постов на автомобильных дорогах федерального значения. Полицейские будут контролировать въезд в регион. Напомним, с этого дня все прибывшие в Тульскую область должны самоизолироваться.
Посты будут организованы в следующих местах:
- 113 км автодороги М-2 «Крым» (старое направление) – транспортная развязка;
- 120 км автомагистрали М-2 «Крым» - транспортная развязка;
- 125 км автодороги «Егорьевск-Коломна-Кашира-Ненашево» - площадка в н.п. Богословское;
- 135 км автодороги М-4 «Дон» - транспортная развязка;
- 14 км автодороги «Венев-Серебрянные Пруды» - площадка на перекрестке;
- 199 км автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» - площадка в н.п. Гремячее (граница с Рязанской областью);
- 71 км автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» - площадка на перекрестке в н.п. Першино (граница с Калужской областью).
ИСТОЧНИК KP.RU