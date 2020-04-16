2020-04-16T16:30:24+03:00
Происшествия

В Тульской области подростки угнали автомобиль и спустили его в пруд

Ребята хотели покататься на машине
Мария ВЛАСОВА
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Фото: СУ СК РФ по Тульской областиФото: СУ СК РФ по Тульской области
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Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении двух 15-летних жителей Алексина по статье «угон».

Подростки во дворе одного из домов в Алексине попытались завести двигатель «ВАЗ 2103». После неудавшейся попытки, они оттолкали автомобиль от места стоянки на дорогу и спустили в пруд, после чего скрылись с места преступления.

В ходе допроса подозреваемые свою вину признали и пояснили следователю, что хотели только покататься на автомобиле.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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