16 Апр 2020 2020-04-16T16:06:17+03:00

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В Тульской области из-за коронавируса 10 человек находятся на кислородной поддержке. Это пациенты разных возрастов - как пожилые, так и жители 1983 года рождения.

- Ухудшается ситуация, связанная с состоянием больных. Увеличивается количество тяжелых случаев, - отметил председатель правительства Тульской области Валерий Шерин. - Очевидно, что необходимо принятие дополнительных ограничительных мер, связанных с разрывом социальных контактов.

Так, например, с 17 апреля все прибывающие на территорию региона должны будут соблюдать самоизоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU