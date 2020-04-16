В Тульской области из-за коронавируса 10 человек находятся на кислородной поддержке
Это пациенты разных возрастов
Изменить размер текста:
В Тульской области из-за коронавируса 10 человек находятся на кислородной поддержке. Это пациенты разных возрастов - как пожилые, так и жители 1983 года рождения.
- Ухудшается ситуация, связанная с состоянием больных. Увеличивается количество тяжелых случаев, - отметил председатель правительства Тульской области Валерий Шерин. - Очевидно, что необходимо принятие дополнительных ограничительных мер, связанных с разрывом социальных контактов.
Так, например, с 17 апреля все прибывающие на территорию региона должны будут соблюдать самоизоляцию.
ИСТОЧНИК KP.RU