2020-04-16T16:06:17+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской области из-за коронавируса 10 человек находятся на кислородной поддержке

Это пациенты разных возрастов
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тульской области из-за коронавируса 10 человек находятся на кислородной поддержке. Это пациенты разных возрастов - как пожилые, так и жители 1983 года рождения.

- Ухудшается ситуация, связанная с состоянием больных. Увеличивается количество тяжелых случаев, - отметил председатель правительства Тульской области Валерий Шерин. - Очевидно, что необходимо принятие дополнительных ограничительных мер, связанных с разрывом социальных контактов.

Так, например, с 17 апреля все прибывающие на территорию региона должны будут соблюдать самоизоляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области задержали двух наркодилеров
Три легковых такси ездили по Туле с техническими неисправностями
В Туле ежедневно дезинфицируют более 320 автобусов
Руководитель тульской компании скрыл от налоговой более 21 млн рублей
Щекинский филиал стоматологической поликлиники закрыли на карантин из-за коронавируса
Обязательная самоизоляция для приезжающих в Тульскую область: где будут расположены посты полиции
В Тульской области подростки угнали автомобиль и спустили его в пруд
В Тульской области из-за коронавируса 10 человек находятся на кислородной поддержке
В Тульской области коронавирус не добрался только до шести районов
Виктор Кузнецов возглавил главное управление по Советскому округу
В Тульской области «ВАЗ 211340» опрокинулся в кювет
Что смотрят те, кто остался дома — новый рейтинг от видеосервиса Wink
В Тульской области «ВАЗ 21083» вылетел в кювет: водитель погиб
Тимати даст эксклюзивный живой концерт в видеосервисе Wink 17 апреля
В Тульской области разрешили работать продовольственным киоскам
В Тульской области на поджигателя дома завели уголовное дело
В Тульской области обнаружили почти 180 боеприпасов времен Великой Отечественной войны
Погода в Туле 16 апреля: облачно, дождь и + 7 градусов
В тульском экзотариуме появились цейлонская куфия и желтые пеструшки
Тульской области выделят почти 140 млн рублей на стимулирующие выплаты медработникам