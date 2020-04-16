В Тульской области коронавирус не добрался только до шести районов

16 Апр 2020 2020-04-16T15:54:37+03:00

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В Тульской области все меньше районов, в которых не зарегистрирован коронавирус. Еще недавно их было 8, сейчас их 6. К ним относятся - Арсеньевский, Плавский, Одоевский, Дубенский Чернский и Воловский районы.

Всего с начала пандемии в Тульской области зафиксировано 174 случая заболевания COVID-19. 16 апреля заболевание подтвердилось у 44 человек. Кроме того, в Тульской области проходят лечение еще 7 человек из других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU