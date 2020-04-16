Виктор Кузнецов возглавил главное управление по Советскому округу

16 Апр 2020 2020-04-16T15:40:26+03:00

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Виктор Кузнецов возглавил главное управление администрации города по Советскому территориальному округу. Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Миляев.

С 2016 года и до перехода на работу в администрацию Тулы Виктор Кузнецов руководил отделениями МФЦ в п. Ленинский и Советском районе города.

Ранее пост главы Советского территориального округа Тулы занимал Александр Картышов.

ИСТОЧНИК KP.RU