2020-04-16T14:23:31+03:00
Происшествия

В Тульской области «ВАЗ 211340» опрокинулся в кювет

По предварительной информации, водитель не справился с управлением
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:

15 апреля в 22-50 на 2 км дороги «Кимовск - Епифань Куликово Поле - Кресты на автоподъезде к населенному пункту Краснополье произошло ДТП.

29-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ 211340» съехал в придорожный кювет по ходу движения. Затем машина опрокинулась.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тульской области задержали двух наркодилеров
Три легковых такси ездили по Туле с техническими неисправностями
В Туле ежедневно дезинфицируют более 320 автобусов
Руководитель тульской компании скрыл от налоговой более 21 млн рублей
Щекинский филиал стоматологической поликлиники закрыли на карантин из-за коронавируса
Обязательная самоизоляция для приезжающих в Тульскую область: где будут расположены посты полиции
В Тульской области подростки угнали автомобиль и спустили его в пруд
В Тульской области из-за коронавируса 10 человек находятся на кислородной поддержке
В Тульской области коронавирус не добрался только до шести районов
Виктор Кузнецов возглавил главное управление по Советскому округу
В Тульской области «ВАЗ 211340» опрокинулся в кювет
Что смотрят те, кто остался дома — новый рейтинг от видеосервиса Wink
В Тульской области «ВАЗ 21083» вылетел в кювет: водитель погиб
Тимати даст эксклюзивный живой концерт в видеосервисе Wink 17 апреля
В Тульской области разрешили работать продовольственным киоскам
В Тульской области на поджигателя дома завели уголовное дело
В Тульской области обнаружили почти 180 боеприпасов времен Великой Отечественной войны
Погода в Туле 16 апреля: облачно, дождь и + 7 градусов
В тульском экзотариуме появились цейлонская куфия и желтые пеструшки
Тульской области выделят почти 140 млн рублей на стимулирующие выплаты медработникам