В Тульской области «ВАЗ 211340» опрокинулся в кювет
По предварительной информации, водитель не справился с управлением
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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15 апреля в 22-50 на 2 км дороги «Кимовск - Епифань Куликово Поле - Кресты на автоподъезде к населенному пункту Краснополье произошло ДТП.
29-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ 211340» съехал в придорожный кювет по ходу движения. Затем машина опрокинулась.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил травмы и был госпитализирован.
ИСТОЧНИК KP.RU