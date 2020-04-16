В Тульской области «ВАЗ 211340» опрокинулся в кювет

16 Апр 2020 2020-04-16T14:23:31+03:00

По предварительной информации, водитель не справился с управлением

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15 апреля в 22-50 на 2 км дороги «Кимовск - Епифань Куликово Поле - Кресты на автоподъезде к населенному пункту Краснополье произошло ДТП.

29-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ 211340» съехал в придорожный кювет по ходу движения. Затем машина опрокинулась.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU