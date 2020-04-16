В Тульской области разрешили работать продовольственным киоскам
Соответствующие дополнения в Указ внес губернатор Алексей Дюмин
Изменить размер текста:
В Тульской области разрешили работать автолавкам, продовольственным киоскам и павильонам, внесенным в перечень нестационарных торговых объектов муниципалитета. Соответствующие дополнения в Указ внес губернатор Алексей Дюмин.
Ранее наоборот попали под временный запрет торговые точки со строительными материалами, а также дистанционная торговля и доставка, в том числе пункты самовывоза.
ИСТОЧНИК KP.RU