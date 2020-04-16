В Тульской области разрешили работать продовольственным киоскам

16 Апр 2020 2020-04-16T10:51:40+03:00

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В Тульской области разрешили работать автолавкам, продовольственным киоскам и павильонам, внесенным в перечень нестационарных торговых объектов муниципалитета. Соответствующие дополнения в Указ внес губернатор Алексей Дюмин.

Ранее наоборот попали под временный запрет торговые точки со строительными материалами, а также дистанционная торговля и доставка, в том числе пункты самовывоза.

ИСТОЧНИК KP.RU