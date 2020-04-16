В Тульской области на поджигателя дома завели уголовное дело

16 Апр 2020 2020-04-16T10:21:24+03:00

Ему вменяют покушение на убийство

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В отношении 43-летнего мужчины Ясногорский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело. Ему вменяют покушение на убийство.

Днем 14 апреля в Заокском районе пьяный мужчина облил легковоспламеняющейся жидкостью крыльцо дома знакомого и поджег его. Так он решил ему отомстить после ссоры.

В результате пятиквартирный дом, в котором проживало около 20 человек, сгорел полностью.

После возникновения пожара, находившиеся в доме жильцы, выбежали на улицу. В результате происшествия никто не пострадал.

Следователи осмотрели место происшествия, проводятся следственные действия с подозреваемым. Решается вопрос о его заключении под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU