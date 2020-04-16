В Тульской области на поджигателя дома завели уголовное дело
В отношении 43-летнего мужчины Ясногорский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тульской области возбудил уголовное дело. Ему вменяют покушение на убийство.
Днем 14 апреля в Заокском районе пьяный мужчина облил легковоспламеняющейся жидкостью крыльцо дома знакомого и поджег его. Так он решил ему отомстить после ссоры.
В результате пятиквартирный дом, в котором проживало около 20 человек, сгорел полностью.
После возникновения пожара, находившиеся в доме жильцы, выбежали на улицу. В результате происшествия никто не пострадал.
Следователи осмотрели место происшествия, проводятся следственные действия с подозреваемым. Решается вопрос о его заключении под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU