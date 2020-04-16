В Тульской области обнаружили почти 180 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

16 Апр 2020 2020-04-16T10:04:37+03:00

Их нашли в Арсеньевском районе и в Веневе

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15 апреля специалисты изъяли и обезвредили 179 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Среди них - минометные мины 82 мм, 50 мм и 122 мм, артиллерийские снаряды 105 мм и 152 мм, гранаты РГД-33, Ф-1 и РПГ, а также 3 взрывателя.

Боеприпасы были обнаружены около н.п. Поляны Арсеньевского района, а также 1 артиллерийский снаряд 45 мм в Веневе.

ИСТОЧНИК KP.RU