В Тульской области обнаружили почти 180 боеприпасов времен Великой Отечественной войны
Их нашли в Арсеньевском районе и в Веневе
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15 апреля специалисты изъяли и обезвредили 179 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.
Среди них - минометные мины 82 мм, 50 мм и 122 мм, артиллерийские снаряды 105 мм и 152 мм, гранаты РГД-33, Ф-1 и РПГ, а также 3 взрывателя.
Боеприпасы были обнаружены около н.п. Поляны Арсеньевского района, а также 1 артиллерийский снаряд 45 мм в Веневе.
ИСТОЧНИК KP.RU