15 Апр 2020 2020-04-15T18:43:51+03:00

Новых питомцев можно будет встретить в экспозиции в ЦПКиО им. П.П.Белоусова

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В тульском экзотариуме появились цейлонская куфия и желтые пеструшки. Новые питомцы поселились в экспозиции в ЦПКиО им. П.П.Белоусова.

Цейлонская куфия это змея из семейства гадюковых, является эндемиком Шри-Ланки. В природе она обитает в дождевых лесах, лугах и чайных и кофейных плантациях, предпочитая высоту от 150 до 1800 метров над уровнем моря. На экспозиции, расположенной в ЦПКиО им. П.П.Белоусова, представлена самка, полученная в результате разведения привезенной в Тулу пары.

Желтые пеструшки - небольшие зверьки, внешне похожие на обычного хомяка. Длина их тела не превышает 22 см. В России встречается редко, вид занесен в Краснную Книгу России. Отмечены лишь единичные находки этого вида на юге Алтая у границы с Казахстаном и Китаем.

ИСТОЧНИК KP.RU