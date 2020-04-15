Тульской области выделят почти 140 млн рублей на стимулирующие выплаты медработникам
804 медика уже получили стимулирующие выплаты за март
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На федеральном уровне принято два распоряжения о выделении Тульской области дополнительного финансирования на стимулирующие выплаты медработникам в размере 57,3 млн рублей и 81 млн рублей. Об этом говорили на совещании губернатора Тульской области Алексея Дюмина с с главными врачами больниц.
Уже получили стимулирующие выплаты за март на общую сумму 6,3 млн рублей 804 медика. Это работники стационаров, лабораторий, скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU