В ТулГУ прошли обыски: отдельных сотрудников подозревают в злоупотреблении

15 Апр 2020 2020-04-15T18:17:28+03:00

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Утром 15 апреля в ТулГУ. Руководство вуза подтвердило этот факт. В рамках сотрудничества с правоохранителями в сфере борьбы с экономическими преступлениями в университете изъяли документы.

Все дело в том, что были выявлены злоупотребления отдельных сотрудников ТулГУ. Они не относятся к числу профессорско-преподавательского состава.

ИСТОЧНИК KP.RU