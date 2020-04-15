В ТулГУ прошли обыски: отдельных сотрудников подозревают в злоупотреблении
Подозреваемые не относятся к числу профессорско-преподавательского состава
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Утром 15 апреля в ТулГУ. Руководство вуза подтвердило этот факт. В рамках сотрудничества с правоохранителями в сфере борьбы с экономическими преступлениями в университете изъяли документы.
Все дело в том, что были выявлены злоупотребления отдельных сотрудников ТулГУ. Они не относятся к числу профессорско-преподавательского состава.
ИСТОЧНИК KP.RU