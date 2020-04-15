Синоптики предупредили туляков об усилении западного ветра
В связи с этим прогнозируется риск возникновения аварий
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Синоптики предупредили туляков об усилении западного ветра до 19 м/с. Такая погодная обстановка по прогнозу тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сохранится на территории региона с 21.00 16 апреля до 21.00 17 апреля.
В связи с этим прогнозируется риск возникновения аварий, связанных с обрывом ЛЭП и линий связи, падение деревьев и рекламных щитов, увеличение количества ДТП, нарушения в работе всех видов транспорта и коммунальных служб.
Туляков призывают быть максимально осторожными.
ИСТОЧНИК KP.RU