В каких районах Тульской области коронавирус получил распространение
15 апреля в Тульской области зарегистрировали 45 новых случаев коронавируса
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Активное распространение коронавирус получил в Туле, Донском, Алексине, Ефремове, Новомосковске, Заокском, Щекинском, Белевском, Веневском, Тепло-Огаревском, Кимовском и Богородицком районах.
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15 апреля в Тульской области зарегистрировали 45 новых случаев заражения COVID-19. При этом 27 - это тесты за несколько предыдущих дней.
Всего заболели 130 человек, а выздоровели 19.
ИСТОЧНИК KP.RU