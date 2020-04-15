В каких районах Тульской области коронавирус получил распространение

15 Апр 2020 2020-04-15T14:01:04+03:00

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Активное распространение коронавирус получил в Туле, Донском, Алексине, Ефремове, Новомосковске, Заокском, Щекинском, Белевском, Веневском, Тепло-Огаревском, Кимовском и Богородицком районах.

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15 апреля в Тульской области зарегистрировали 45 новых случаев заражения COVID-19. При этом 27 - это тесты за несколько предыдущих дней.

Всего заболели 130 человек, а выздоровели 19.

ИСТОЧНИК KP.RU