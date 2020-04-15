Тульская область заняла 11 место по количеству зараженных коронавирусом за сутки
15 апреля в регионе подтвердилось 45 случаев COVID-19
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Исходя из общероссийской статистики, Тульская область заняла 11 место среди остальных регионов по количеству заболевших людей за сутки. 15 апреля в регионе подтвердилось 45 случаев COVID-19.
Вместе с тем в регионе растет и число выздоровевших людей. На сегодняшний день их 19. 15 апреля стало известно о выздоровлении двух туляков.
ИСТОЧНИК KP.RU