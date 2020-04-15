Тульская область заняла 11 место по количеству зараженных коронавирусом за сутки

15 Апр 2020 2020-04-15T13:53:29+03:00

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Исходя из общероссийской статистики, Тульская область заняла 11 место среди остальных регионов по количеству заболевших людей за сутки. 15 апреля в регионе подтвердилось 45 случаев COVID-19.

Вместе с тем в регионе растет и число выздоровевших людей. На сегодняшний день их 19. 15 апреля стало известно о выздоровлении двух туляков.

ИСТОЧНИК KP.RU