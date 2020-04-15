В Тульской области полицейские задержали поджигателя дома
В Заокском районе сотрудники полиции выяснили личность поджигателя жилого дома на ул.Автодорожной. Им оказался 43-летний безработный ранее судимый мужчина. Его доставили его в отдел для разбирательства.
Выяснилось, что один из жильцов дома поссорился с собутыльником. После этого гость ушел, но вскоре вернулся, предположительно, желая поджечь входную дверь в дом оппонента. Для этого он принёс с собой горюче-смазочные материалы. В результате загорелся весь дом. Никто из жителей не пострадал.
По результатам проверки в полиции будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU