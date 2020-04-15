В Тульской области полицейские задержали поджигателя дома

15 Апр 2020 2020-04-15T13:39:48+03:00

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В Заокском районе сотрудники полиции выяснили личность поджигателя жилого дома на ул.Автодорожной. Им оказался 43-летний безработный ранее судимый мужчина. Его доставили его в отдел для разбирательства.

Выяснилось, что один из жильцов дома поссорился с собутыльником. После этого гость ушел, но вскоре вернулся, предположительно, желая поджечь входную дверь в дом оппонента. Для этого он принёс с собой горюче-смазочные материалы. В результате загорелся весь дом. Никто из жителей не пострадал.

По результатам проверки в полиции будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU