В Тульской области футбольные ворота упали на ребенка: директора ЦО привлекли к ответственности

15 Апр 2020 2020-04-15T13:18:12+03:00

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В Новомосковском районе директор МКОУ «Гремячевский центр образования» признана виновной в халатности.

Днем 3 июля 2019 года на спортивной площадке центра образования на 9-летнего ребенка упали не закрепленные надлежащим образом футбольные ворота. Школьник получил перелом костей свода и основания черепа. Травмы повлекли тяжкий вред здоровью.

Согласно выводам эксперта, техническое состояние ворот являлось неудовлетворительным и представляющим непосредственную опасность для жизни и здоровья людей.

- Директор центра образования недобросовестно и небрежно отнеслась к своим должностным обязанностям, - сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

Суд назначил директору штраф в размере 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU