В Тульской области футбольные ворота упали на ребенка: директора ЦО привлекли к ответственности
В Новомосковском районе директор МКОУ «Гремячевский центр образования» признана виновной в халатности.
Днем 3 июля 2019 года на спортивной площадке центра образования на 9-летнего ребенка упали не закрепленные надлежащим образом футбольные ворота. Школьник получил перелом костей свода и основания черепа. Травмы повлекли тяжкий вред здоровью.
Согласно выводам эксперта, техническое состояние ворот являлось неудовлетворительным и представляющим непосредственную опасность для жизни и здоровья людей.
- Директор центра образования недобросовестно и небрежно отнеслась к своим должностным обязанностям, - сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.
Суд назначил директору штраф в размере 300 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU