2020-04-15T13:06:33+03:00
Происшествия

В Тульской области бывший судебный пристав заплатит 200 тысяч рублей за совершение мошенничества

Также 2 года мужчина не сможет занимать определенные должности
Мария ВЛАСОВА
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Бывший судебный пристав признан виновным в мошенничестве и покушении на мошенничество. Мужчина получил от жительницы Донского 25 тысяч рублей. За это он обещал не привлекать ее к административной ответственности за неуплату штрафа по исполнительному производству. При этом пристав обманул женщину относительно имевшихся у него возможностей.

Кроме того, бывший судебный пристав пообещал еще одному местному жителю за 30 тысяч рублей решить вопрос о не привлечении его к административной ответственности за неуплату административного штрафа.

Часть денег - 5 тысяч рублей - была передана злоумышленнику. При передаче оставшихся 25 тысяч рублей судебного пристава задержали полицейские.

Суд оштрафовал 33-летнего мужчину на 200 тысяч рублей. Также 2 года он не сможет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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