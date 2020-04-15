В ДТП в Тульской области пострадал 17-летний мотоциклист

15 Апр 2020 2020-04-15T10:52:07+03:00

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14 апреля в 16-38 на Тульском шоссе в Ефремове произошло ДТП. 45-летний мужчина на «Lada 212140» при развороте столкнулся с мотоциклом «Yamaha» под управлением 17-летнего молодого человека. Водитель автомобиля не предоставил преимущество в движении мотоциклисту.

В свою очередь молодой человек не имел права на управление транспортным средством. В результате ДТП он получил травмы и был госпитализирован.

В момент аварии мотоциклист находился в мотошлеме.

ИСТОЧНИК KP.RU