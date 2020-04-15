Туляк украл из служебного помещения деньги у работника супермаркета
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
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Туляк свободно прошёл в служебные помещения сетевого супермаркета и украл чужой кошелёк с деньгами. Мужчина забрал его из шкафчика, предназначенного для хранения вещей сотрудников.
После этого похититель скрылся. Нанесённый ущерб составил 6 тысяч рублей. Оперативники выяснили, что к краже причастен 22-летний местный рабочий.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU