2020-04-15T10:28:59+03:00
Происшествия

Туляк украл из служебного помещения деньги у работника супермаркета

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
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Туляк свободно прошёл в служебные помещения сетевого супермаркета и украл чужой кошелёк с деньгами. Мужчина забрал его из шкафчика, предназначенного для хранения вещей сотрудников.

После этого похититель скрылся. Нанесённый ущерб составил 6 тысяч рублей. Оперативники выяснили, что к краже причастен 22-летний местный рабочий.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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