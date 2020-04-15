2020-04-15T10:15:06+03:00
Происшествия

В Тульской области огонь уничтожил жилой дом

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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14 апреля в поселке Заокский на ул. Автодорожной загорелся частный жилой дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 16:19.

К месту происшествия незамедлительно выехали 7 пожарных расчетов. По прибытии через 6 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Но с огнем удалось справиться только в 18:03.

В результате происшествия никто не пострадал, дом выгорел изнутри. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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