Стало известно, когда откроются закрытые на карантин отделения больниц Тульской области
Отделения больниц Тулы, Донского, Щекина, Куркина и Ефремова закрыты на карантин для проведения противоэпидемических мероприятий и дезинфекции помещений.
Сроки окончания карантина:
- Донская городская больница, терапевтическое отделение — открытие 14.04.2020, хирургическое отделение — 27.04.2020;
- Городская больница №10 города Тулы, пульмонологическое отделение — открытие 15.04.2020;
- Куркинская районная больница, терапевтическое отделение — открытие 16.04.2020;
- городская клиническая больница №2 г. Тулы им. Е.Г. Лазарева, терапевтическое отделение - открытие 20.04.2020;
- Щекинская центральная районная больница, инфекционное отделение — открытие 23.04.2020;
- Киреевская центральная районная больница, инфекционное отделение — открытие 25.04.2020;
- городская больница №3 города Тулы, терапевтическое отделение — открытие 26.04.2020;
- Ефремовская районная больница, родительное отделение – открытие 16.04.2020, инфекционное отделение – открытие 26.04.2020.
ИСТОЧНИК KP.RU