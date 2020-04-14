Из-за коронавируса проведение "Бессмертного полка" в Тульской области остается под вопросом

14 Апр 2020 2020-04-14T17:50:17+03:00

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Проведение "Бессмертного полка" в Тульской области остается под вопросом из-за сложной эпидобстановки.

- Что касается 9 мая, то пока однозначного ответа дать не могу. Мы в тесном контакте с органами исполнительной власти нашего региона. Повторюсь, дополнительные варианты уже проработаны и координаторы во всех муниципальных образованиях нашей области подключены к этой работе, - прокомментировала "Центру 71" координатор МИПОД «Бессмертный полк» в Туле и Тульской области Елена Гребнева. - На первом месте для нас всех человек. Здоровье каждого. А память о наших героях и событиях Великой Отечественной войны, я уверена на 100%, глубоко в наших сердцах. И это самое главное.

ИСТОЧНИК KP.RU