Коронавирус в Туле: на Московском вокзале установили тепловизор
С помощью тепловизоров можно дистанционно определять температуру каждого человека
Фото: Правительство Тульской области
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В Туле на Московском вокзале установили тепловизор. Автоматический комплекс будет измерять температуру прибывающих пассажиров даже в большом потоке людей.
Сейчас на всех вокзалах Тульской области выполняется комплекс профилактических мер. Пассажирам измеряют температуру, а также напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию. Сотрудники обеспечены масками и антисептиками, помещения регулярно дезинфицируют.
ИСТОЧНИК KP.RU