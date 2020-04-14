Коронавирус в Туле: на Московском вокзале установили тепловизор

14 Апр 2020 2020-04-14T17:36:28+03:00

С помощью тепловизоров можно дистанционно определять температуру каждого человека

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В Туле на Московском вокзале установили тепловизор. Автоматический комплекс будет измерять температуру прибывающих пассажиров даже в большом потоке людей.

Сейчас на всех вокзалах Тульской области выполняется комплекс профилактических мер. Пассажирам измеряют температуру, а также напоминают о необходимости соблюдать социальную дистанцию. Сотрудники обеспечены масками и антисептиками, помещения регулярно дезинфицируют.

ИСТОЧНИК KP.RU