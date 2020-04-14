В Тульской области поисковики нашли боевое знамя ополченцев
Знамя пролежало в рукаве военного тулупа более 70 лет
Фото: поисковый отряд "Штурм"
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В Арсеньевсом районе поисковики отряда "Штурм" и военно-исторического поискового клуба "Славный" нашли боевое знамя ополченцев. На подвал с находкой указала 90-летняя местная жительница.
Знамя пролежало в рукаве военного тулупа более 70 лет. На знамени сохранилась надпись «Пролетарии всех стран объединяйтесь» и герб Латвийской республики.
Поисковики полагают, что знамя принадлежало 173 дивизии, которая в этих краях держала оборону в 1941 году.
ИСТОЧНИК KP.RU