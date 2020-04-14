Туляк потребовал 300 тысяч рублей за стыд и унижение в зале суда
Туляк по суду добивается компенсации морального вреда от УМВД России по Тульской области, Управления федерального казначейства по Тульской области, Управления Федерального казначейства по городу Москве.
В период рассмотрения в отношении мужчины уголовного дела, сотрудники конвойной службы на время проведения судебных разбирательств помещали его в металлическую клетку в зале судебного заседания.
Истец заявил, что клетка похожа по конструкции на клетку для зверей. Поэтому находясь в ней, он испытывал стыд, унижение, беспокойство и страх. Свои душевные страдания мужчина оценил в 300 тысяч рублей. В суде назначена беседа по его иску.
ИСТОЧНИК KP.RU