Туляк потребовал 300 тысяч рублей за стыд и унижение в зале суда

14 Апр 2020 2020-04-14T14:38:23+03:00

Мужчина заявил, что клетка в зале суда похожа по конструкции на клетку для зверей

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Туляк по суду добивается компенсации морального вреда от УМВД России по Тульской области, Управления федерального казначейства по Тульской области, Управления Федерального казначейства по городу Москве.

В период рассмотрения в отношении мужчины уголовного дела, сотрудники конвойной службы на время проведения судебных разбирательств помещали его в металлическую клетку в зале судебного заседания.

Истец заявил, что клетка похожа по конструкции на клетку для зверей. Поэтому находясь в ней, он испытывал стыд, унижение, беспокойство и страх. Свои душевные страдания мужчина оценил в 300 тысяч рублей. В суде назначена беседа по его иску.

ИСТОЧНИК KP.RU