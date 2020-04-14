В Туле на площади Победы начали сеять газон

14 Апр 2020 2020-04-14T13:02:23+03:00

В скверах «Болдинский» и «70 лет Победы» проведут уходные работы

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14 апреля в Туле запланирован ряд работ по благоустройству. На площади Победы начнут посев семян газона. В скверах «Болдинский» и «70 лет Победы», на ул. М. Жукова будут проведут уходные работы за деревьями, многолетниками, кустарником.

Акарицидная обработка пройдет на Новомосковском шоссе, на кладбищах 1,2, 3, в с/п Ильинское, в п. Ильинка, на детской площадке на ул. Мира.

ИСТОЧНИК KP.RU