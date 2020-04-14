В Тульской области начальник службы безопасности предприятия требовал у строительной компании 2,5 млн рублей
В Новомосковске начальника отдела службы безопасности предприятия обвиняют в покушении на мошенничество.
По версии следствия, обвиняемый сообщил директору строительной компании, с которой был заключен договор у предприятия, о проведении служебной проверки по фактам допущенных ей нарушений.
Под угрозой расторжения договора мужчина потребовал 2,5 млн рублей. Директор строительной компании согласился и передал часть суммы – 1,9 млн рублей. После этого начальника отдела службы безопасности в его служебном кабинете задержали сотрудники УФСБ России по Тульской области.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU