В Тульской области начальник службы безопасности предприятия требовал у строительной компании 2,5 млн рублей

14 Апр 2020 2020-04-14T12:42:46+03:00

Уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере направлено в суд

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В Новомосковске начальника отдела службы безопасности предприятия обвиняют в покушении на мошенничество.

По версии следствия, обвиняемый сообщил директору строительной компании, с которой был заключен договор у предприятия, о проведении служебной проверки по фактам допущенных ей нарушений.

Под угрозой расторжения договора мужчина потребовал 2,5 млн рублей. Директор строительной компании согласился и передал часть суммы – 1,9 млн рублей. После этого начальника отдела службы безопасности в его служебном кабинете задержали сотрудники УФСБ России по Тульской области.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU