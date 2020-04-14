2020-04-14T12:32:29+03:00
Происшествия

Бывший гендиректор тульского предприятия скрыл более трех млн рублей

Руководитель распорядился перечислять деньги на счета третьих лиц
Мария ВЛАСОВА
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Бывшего генерального директора ООО «К-Сервис» обвиняют в сокрытии денег организации.

В 2018 году у предприятия образовалась задолженность по налогам. В связи с этим деньги, которые поступали бы на заблокированные расчетные счета предприятия, были бы списаны в счет задолженности.

Тогда руководитель предприятия направил контрагентам письменные распоряжения о перечислении ими денег за предоставленные услуги непосредственно на счета третьих лиц, то есть, минуя расчетные счета возглавляемой им организации.

Гендиректор тратил деньги на хозяйственные нужды предприятия. Материальный ущерб государству составил более 3 млн рублей. Он возмещен в полном объеме.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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