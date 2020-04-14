Жители Киреевского района пожаловались на завышение платы за содержание общедомового имущества
В Киреевском районе жители многоквартирного дома пожаловались в прокуратуру на завышение платы на содержание общего имущества.
ООО «Атлант» дополнительно предъявило к оплате 200 рублей за техническое диагностирование газового оборудования. Хотя общее собрание собственников квартир по вопросу включения дополнительной платы в платежки не проводилось.
Прокуратура в адрес руководителя управляющей компании внесла представление.
В настоящее время гражданам произведен перерасчет платы, начисленной за диагностику газового оборудования, виновное должностное лицо организации привлечено к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU