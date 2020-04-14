В машине туляка нашли синтетические наркотики

14 Апр 2020 2020-04-14T12:00:25+03:00

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В Пролетарском округе полицейские остановили автомобиль «Опель Астра». У экипажа ДПС возникло впечатление, что водитель находится в состоянии опьянения, а в салоне могут быть запрещённые вещества.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. В ходе досмотра машины в присутствии понятых обнаружили и изъяли свёртки с веществом, похожим на наркотик.

Исследование в экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Тульской области подтвердило, что 21-летний безработный водитель хранил, предположительно, для продажи 8,36 г метилэфедрона. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU