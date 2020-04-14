В машине туляка нашли синтетические наркотики
В Пролетарском округе полицейские остановили автомобиль «Опель Астра». У экипажа ДПС возникло впечатление, что водитель находится в состоянии опьянения, а в салоне могут быть запрещённые вещества.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. В ходе досмотра машины в присутствии понятых обнаружили и изъяли свёртки с веществом, похожим на наркотик.
Исследование в экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Тульской области подтвердило, что 21-летний безработный водитель хранил, предположительно, для продажи 8,36 г метилэфедрона. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков.
ИСТОЧНИК KP.RU