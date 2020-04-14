В Тульской области для бизнеса снизят ставки по упрощенной системе налогообложения
В Тульской области снизят налоговые ставки на 2020 год для субъектов, работающих на упрощенной системе налогообложения (УСН). Налог составит 3%, если объектом налогообложения являются доходы, и 7%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Соответствующий проект закона внес на рассмотрение в Тульскую областную Думу губернатор Алексей Дюмин.
Пониженные ставки планируется установить для 19 сфер экономической деятельности, наиболее пострадавших в результате распространения коронавируса. Это общепит, гостиницы, турагентства, химчистки, парикмахерские и салоны красоты и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU