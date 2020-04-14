В Тульской области для бизнеса снизят ставки по упрощенной системе налогообложения

14 Апр 2020 2020-04-14T11:33:08+03:00

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В Тульской области снизят налоговые ставки на 2020 год для субъектов, работающих на упрощенной системе налогообложения (УСН). Налог составит 3%, если объектом налогообложения являются доходы, и 7%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Соответствующий проект закона внес на рассмотрение в Тульскую областную Думу губернатор Алексей Дюмин.

Пониженные ставки планируется установить для 19 сфер экономической деятельности, наиболее пострадавших в результате распространения коронавируса. Это общепит, гостиницы, турагентства, химчистки, парикмахерские и салоны красоты и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU