На базе Щекинской районной больницы развернут госпиталь для больных с коронавирусом

14 Апр 2020 2020-04-14T10:40:44+03:00

Сейчас идет перепрофилирование одного из отделений учреждения

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На базе Щекинской районной больницы развернут госпиталь для больных с коронавирусной инфекцией. Сейчас идет перепрофилирование одного из отделений учреждения.

Госпиталь будет рассчитан на 265 коек - как инфекционных, так и реанимационных, оснащённых аппаратами ИВЛ. В помещение госпиталя будут вести 5 отдельных входов. Разграничены «чистая» и «грязная» зоны.

Для работы в госпитале привлекут сотрудников Щекинской районной больницы и других медицинских учреждений региона.

ИСТОЧНИК KP.RU