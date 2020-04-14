На базе Щекинской районной больницы развернут госпиталь для больных с коронавирусом
Сейчас идет перепрофилирование одного из отделений учреждения
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На базе Щекинской районной больницы развернут госпиталь для больных с коронавирусной инфекцией. Сейчас идет перепрофилирование одного из отделений учреждения.
Госпиталь будет рассчитан на 265 коек - как инфекционных, так и реанимационных, оснащённых аппаратами ИВЛ. В помещение госпиталя будут вести 5 отдельных входов. Разграничены «чистая» и «грязная» зоны.
Для работы в госпитале привлекут сотрудников Щекинской районной больницы и других медицинских учреждений региона.
ИСТОЧНИК KP.RU