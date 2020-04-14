В Туле мотоциклист въехал в бетонный блок

14 Апр 2020 2020-04-14T10:20:18+03:00

Мужчина получил травмы и был госпитализирован

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14 апреля в 19.40 на 1 проезде Марии Расковой в Туле произошло ДТП. 31-летний мужчина на мотоцикле «Kawasaki ZX-10» наехал на бетонный блок. По предварительной информации, он не справился с управлением.

Водитель не имел права на управление мотоциклом, а также ехал без мотошлема.

В результате ДТП мужчина получил травмы и был госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU