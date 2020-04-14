В пяти населенных пунктах Ясногорского района возобновили газоснабжение

14 Апр 2020 2020-04-14T09:20:51+03:00

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В домах жителей деревень Иваньково, Жерновка, Есуково и в сел Григорьевское и Богословское Ясногорского района восстановили газоснабжение. Также газовики обратились в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности.

Населенные пункты остались без газа по вине неизвестного. Он перекрыл задвижку на газопроводе, источником газоснабжения которого является газораспределительная станция Захарьино. В результате было нарушено газоснабжение 493 потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU