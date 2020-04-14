В пяти населенных пунктах Ясногорского района возобновили газоснабжение
Причиной ЧП стало перекрытие неизвестным задвижки на газопроводе
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В домах жителей деревень Иваньково, Жерновка, Есуково и в сел Григорьевское и Богословское Ясногорского района восстановили газоснабжение. Также газовики обратились в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности.
Населенные пункты остались без газа по вине неизвестного. Он перекрыл задвижку на газопроводе, источником газоснабжения которого является газораспределительная станция Захарьино. В результате было нарушено газоснабжение 493 потребителей.
ИСТОЧНИК KP.RU