2020-04-13T20:06:52+03:00
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В Тульской области возобновили работу 132 системообразующих предприятия

Предприятия региона возвращаются в рабочий режим
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области отчитались о возобновлении работы 132 системообразующих предприятия и 1254 предприятия жизненно важных отраслей. Роспротребнадзор провел 125 проверок на предмет соблюдения санитарных требований.

Также подключились к мониторингу сотрудники Главного управления МЧС по Тульской области. Проведено 157 проверок на качество санитарной обработки, даются дополнительные рекомендации. Деятельность предприятий на данный момент отвечает всем требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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