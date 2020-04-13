2020-04-13T19:51:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Тульские медики получили более 250 тысяч масок и респираторов

В регионе создан необходимый резерв средств индивидуальной защиты
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области медики получили более 250 тысяч масок и респираторов, более 10 тысяч защитных экранов для лица и очков, 20 тысяч перчаток, а также костюмы и другие средства индивидуальной защиты.

13 апреля полученные средства защиты будут распределены по поликлиникам и стационарам, которые оказывают помощь заболевшим коронавирусной инфекцией, а также переданы персоналу скорой помощи.

На данный момент создан необходимый резерв средств индивидуальной защиты для медицинского персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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