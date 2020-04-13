Тульские медики получили более 250 тысяч масок и респираторов
В регионе создан необходимый резерв средств индивидуальной защиты
Изменить размер текста:
В Тульской области медики получили более 250 тысяч масок и респираторов, более 10 тысяч защитных экранов для лица и очков, 20 тысяч перчаток, а также костюмы и другие средства индивидуальной защиты.
13 апреля полученные средства защиты будут распределены по поликлиникам и стационарам, которые оказывают помощь заболевшим коронавирусной инфекцией, а также переданы персоналу скорой помощи.
На данный момент создан необходимый резерв средств индивидуальной защиты для медицинского персонала.
ИСТОЧНИК KP.RU