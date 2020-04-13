2020-04-13T19:32:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской области 71 нарушителя карантина привлекли к ответственности

Сотрудники полиции провели почти 18 тысяч проверок
Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области 71 нарушителя карантина привлекли к ответственности. Сотрудники полиции с 19 марта провели почти 18 тысяч проверок соблюдения изоляции.

Также контролируют соблюдение запрета на посещение мест погребения, общественных пространств. Проверяются также лица, прибывающие в Тульскую область из других регионов.

Сотрудники Росгвардии информируют туляков через громкоговорители патрульных машин, проводят с ними разъяснительные беседы. ОМОН несет службу на железнодорожных и автомобильных вокзалах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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