В Тульской области 71 нарушителя карантина привлекли к ответственности
Сотрудники полиции провели почти 18 тысяч проверок
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В Тульской области 71 нарушителя карантина привлекли к ответственности. Сотрудники полиции с 19 марта провели почти 18 тысяч проверок соблюдения изоляции.
Также контролируют соблюдение запрета на посещение мест погребения, общественных пространств. Проверяются также лица, прибывающие в Тульскую область из других регионов.
Сотрудники Росгвардии информируют туляков через громкоговорители патрульных машин, проводят с ними разъяснительные беседы. ОМОН несет службу на железнодорожных и автомобильных вокзалах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU