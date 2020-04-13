Из-за коронавируса отделения семи больниц Тульской области закрыли на карантин
13 апреля состоялось заседание штаба по предотвращению распространения коронавируса в регионе
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Из-за COVID-19 отделения 7 больниц Тульской области временно закрыли на карантин. Об этом шла речь на очередном заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса в региона.
Это пульмонологическое отделение горбольницы №10 Тулы, горбольницы №2 им. Лазарева, горбольницы №3 Тулы, терапевтическое и хирургическое отделения Донской городской больницы,терапевтические отделения Куркинской районной больницы, инфекционные отделения Щекинской центральной районной больницы и Киреевской центральной районной больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU