Русскую кухню эпохи Куликовской битвы презентуют тулякам

13 Апр 2020 2020-04-13T18:35:57+03:00

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Методист Наталья Новикова в рамках проекта «Исторические рассказы» приглашает поговорить о повседневном меню жителей ажно XIV века! Можете себе представить, что тогда готовили?

Традиционных щей-борщей в русской кухне точно еще не было. Это уже веяния времен Петра I. И никак не раньше.

Зато сейчас, когда музей закрыт, можно узнать, как ученые в отсутствии письменных источников могут вычислить гастрономические традиции эпохи Куликовской битвы. Все трансляции – на официальной страничке музея-заповедника «Куликво поле».

ИСТОЧНИК KP.RU