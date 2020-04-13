Русскую кухню эпохи Куликовской битвы презентуют тулякам
Сделают это специалисты музейного комплекса «Куликово поле» в Моховом
Русскую кухню эпохи Куликовской битвы презентуют тулякамФото: материалы пресс-служб
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Методист Наталья Новикова в рамках проекта «Исторические рассказы» приглашает поговорить о повседневном меню жителей ажно XIV века! Можете себе представить, что тогда готовили?
Традиционных щей-борщей в русской кухне точно еще не было. Это уже веяния времен Петра I. И никак не раньше.
Зато сейчас, когда музей закрыт, можно узнать, как ученые в отсутствии письменных источников могут вычислить гастрономические традиции эпохи Куликовской битвы. Все трансляции – на официальной страничке музея-заповедника «Куликво поле».
ИСТОЧНИК KP.RU