2020-04-13T18:33:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тульской области 805 человек находятся на карантине по коронавирусу

Число людей, находящихся на самоизоляции, снижается
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тульской области 805 человек находятся на карантине по COVID-19. Цифра была озвучена на очередном заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса в Тульской области.

Число людей, находящихся на самоизоляции, снижается. В то время как 10 апреля их было более 1 200 человек.

Всего в Тульской области у жителей региона подтверждено 85 случаев коронавируса, 13 человек выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24