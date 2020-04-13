В Тульской области 805 человек находятся на карантине по коронавирусу

13 Апр 2020 2020-04-13T18:33:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тульской области 805 человек находятся на карантине по COVID-19. Цифра была озвучена на очередном заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса в Тульской области.

Число людей, находящихся на самоизоляции, снижается. В то время как 10 апреля их было более 1 200 человек.

Всего в Тульской области у жителей региона подтверждено 85 случаев коронавируса, 13 человек выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU