В Тульской области 805 человек находятся на карантине по коронавирусу
Число людей, находящихся на самоизоляции, снижается
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В Тульской области 805 человек находятся на карантине по COVID-19. Цифра была озвучена на очередном заседании штаба по предотвращению распространения коронавируса в Тульской области.
Число людей, находящихся на самоизоляции, снижается. В то время как 10 апреля их было более 1 200 человек.
Всего в Тульской области у жителей региона подтверждено 85 случаев коронавируса, 13 человек выздоровели.
ИСТОЧНИК KP.RU